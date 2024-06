Wie lange bleibt es sommerlich? Viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad im Saarland – Meteorologen erwarten Wetterumschwung

Das Wetter im Saarland zeigt sich laut Prognose des Deutschen Wetterdiensts am Dienstagvormittag sonnig. Im Tagesverlauf kann es hier und da ein paar lockere Quellwolken am Himmel geben, am Abend wird es wieder sonniger. Es bleibt trocken und wird sehr warm bei Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es meist klar bei Tiefstwerten von 17 bis 13 Grad.