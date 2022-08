Auswertung der IKK Südwest : Deutlich mehr Krankmeldungen wegen Wespenstichen im Saarland als im Vorjahr

Saarbrücken Arbeitnehmer im Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen sind in diesem Sommer besonders häufig wegen Wespenstichen krankgeschrieben. Die IKK Südwest verzeichnet diesbezüglich bereits jetzt mehr Krankschreibungen als im gesamten vergangenen Jahr 2021 und gibt Betroffenen Tipps.

Die Trockenheit treibt mehr Wespen in die Region und das führt wohl auch zu mehr Ausfallzeiten in den Betrieben im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen. Die IKK Südwest hat bereits Ende Juli mehr Krankschreibungen verzeichnet als im gesamten vergangenen Jahr. 2021 meldeten sich 179 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen mit der Diagnose „Insektenstich“ krank. Bis Juli 2022 sind es laut IKK Südwest schon 222 Krankmeldungen.