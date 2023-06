„Es wird auch Tiefflüge geben“ Kritik am Großmanöver Air Defender 23 – ist das Saarland eine „militärische Lärmkloake“

Ein Airbus A 400 M ist am Mittwoch auf dem Flughafen in Saarbrücken gelandet. Aktuell sind dort vier Militärtransportflugzeuge der Luftwaffe sowie der US Air Force stationiert. Unabhängig von dem Manöver findet laut Mitteilung des Flughafens regulärer Sprungdienst der Luftlandebrigade 1 statt, mit drei Flugzeugen vom Typ Hercules C 130 und einem vom Typ Airbus A 400 M. Starts und Landungen der vier Flugzeuge hätten keine Auswirkungen auf den regulären Flugbetrieb.

Foto: BeckerBredel