Illegale Müllentsorgung Hickhack um Videoüberwachung von Containerstellplätzen im Saarland

Eine Problem, dass am Mittwoch erneut den saarländischen Landtag beschäftigt hat. Bereits im März hatte die CDU-Fraktion dort einen Antrag eingebracht. Ihr Ziel: eine Videoüberwachung an Containerstellplätzen im Saarland. So hofft die CDU künftig mehr Müllsünder auf frischer Tat zu erwischen, zu bestrafen und so das Problem illegale Müllentsorgung zu entschärfen. Ein Lösungsansatz, der auch unter zahlreichen Bürgermeistern und Stadt- und Gemeinderäten jeder Couleur seine Befürworter hat. Doch die Videoüberwachung hat einen Hacken: Sie ist nach geltendem Datenschutzrecht an öffentlichen Orten genau so illegal wie illegale Müllentsorgung. Ein Überwachungsprojekt im Nachbarland Rheinland-Pfalz scheiterte zuletzt am Einspruch des Landesdatenschutzbeauftragten. „Der Einsatz von Videokameras zur Überwachung von Glascontainern und anderen Müllablagerungsstellen durch Kommunen ist grundsätzlich aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht zulässig“, urteilte dieser.