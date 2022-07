Revision zurückgezogen : Lebenslang wegen mehrfach versuchten Mordes: Urteil gegen Ex-Krankenpfleger Daniel B. ist jetzt rechtskräftig

Saarbücken Der 30-Jährige wollte gegen das Urteil des Landgerichts in Saarbrücken vorgehen. Doch nach Informationen der Saarbrücker Staatsanwaltschaft nahm der ehemalige Krankenpfleger die Revision zurück und akzeptiert damit seine Haftstrafe.

Fünfmal hat Daniel B. Patienten Arznei gegeben, die sie in größte Lebensgefahr brachten. Dann reanimierte der Krankenpfleger seine Opfer, um als Lebensretter dazustehen. Dabei nahm er den Tod der von ihm betreuten Menschen zwischen 31 und 88 Jahren billigend in Kauf.

Für diese in einem Indizienprozess nachgewiesenen Taten, die er 2015/16 am SHG-Krankenhaus in Völklingen sowie an der Homburger Uni-Klinik begangen haben soll, verurteilte ihn das Saarbrücker Landgericht am 3. März zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Außerdem verbot das Schwurgericht dem 30-Jährigen, jemals wieder seinen Beruf auszuüben.