In der Bäckerei Gillen : Bekannte Zwillinge machen bei „Verstehen Sie Spaß?“ mit – und sorgen in St. Wendel für Verzweiflung (mit Video)

Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Frederic Kern

St. Wendel Am Samstagabend moderierte erstmals Barbara Schöneberger die ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“. Dabei waren mit den Zwillingen Lena und Lisa auch zwei junge Internetstars. Die erste Teilnahme führte die beiden 19-Jährigen ausgerechnet ins Saarland – in die Bäckerei Gillen in St. Wendel.

Am Samstagabend haben Zwillinge für ganz schön viel Verwirrung gesorgt – und für eine gehörige Portion Verzweiflung. Ort des Geschehens war dann ausgerechnet noch das Saarland. Und zwar die Bäckerei Gillen in St. Wendel, wo die beiden Mädels einen äußerst schlechten Arbeitstag erwischten. Ja, einen völlig verkorksten.

Der Grund? Lisa und Lena, zwei Internet-Stars, denen auf Instagram 17,1 Millionen Menschen folgen, nahmen an der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß“ teil, die am Samstagabend erstmals Barbara Schöneberger moderierte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Verstehen Sie Spaß? Lisa und Lena als Theken-Bedienung in Bäckerei in St. Wendel

Die Zwillinge mussten dabei eine große schauspielerische Herausforderung bewältigen. Und ja, sie meisterten die Challenge durchaus souverän – indem sie, in der Logik der beliebten ARD-Sendung, eben alles andere als selbstsicher agierten: Die Mädels, die 2002 in Stuttgart geboren wurden, sollten jede Bestellung anders interpretieren als vom Kunden gewünscht.

Ein Beispiel: Ein älterer Herr wollte von Lena, die zunächst vorne an der Theke die Kundenwünsche ausführte, „einen halben Butterkuchen“. Doch anstatt Lena die goldbraune Leckerei in der Mitte durchschnitt, bot sie dem Mann nur ein kleines Stück vom Kuchen an. Als der Herr der jungen Bedienung klarmachte, dass das keinesfalls „ein Halber“ sei, halbierte Lena auch dieses kleine Stück mit einem Messer. Am Ende hielt der Herr etwas konsterniert fest: „Ich verstehe die Welt nicht mehr“ und sprach von „höherer Mathematik“. Doch dessen Engelsgeduld strapazierte Lena auch danach noch für weitere Minuten, sogar Schlagsahne kam zum Einsatz. Siehe Video oben.

„Verstehen Sie Spaß?“ im Saarland – Brötchen mit Remoulade und zwei Sekt bitte!

Ein anderer Kunde hatte großen Appetit auf ein belegtes Brötchen – und zwar mit Remoulade obendrauf bitte! Lena nahm das wörtlich und drückte die Tube oben auf dem Brötchen aus – und nicht wie üblich auf dem Belag. Als ihr der verdutzte Kunde klarmachte, dass sie einen Fehler gemacht hatte, drehte sie das Brötchen einfach um und griff erneut zur Flasche. Diesmal beschmierte die 19-Jährige die nach außen gelegte Innenseite mit der Kräuter-Mayonnaise gönnerhaft.

Foto: Julius C. Schmidt 50 Bilder „Made im Saarland“ – Produkte und Firmen im Saarland, die man kennen sollte (Bildergalerie)

Wenig später sorgte Lena außerdem für viel Frust bei einer Kundin. Der Grund? Die Dame hatte den bestellten Sekt in einem normalen Wasserglas serviert bekommen – und nicht in einem Sektglas. Nach diesem Fauxpas tauschten die Zwillinge dann auch noch unbemerkt ihre Rollen: Lena verschwand – Zwillingsschwester Lisa ersetzte sie. Doch Verbesserung war damit nicht in Sicht. Im Gegenteil. Nachdem auch Lisa ihre Bestellung nicht erfüllen konnte, polterte die hörbar genervte Kundin los: „Rede ich Schwedisch? Holen Sie jemanden direkt, sonst platze ich hier gleich.“

Und Hilfe kam dann auch „direkt“ herbeigeeilt – und zwar in Person der bis dato völlig überforderten Zwillingsschwester Lena. Als diese dann erneut Sekt in ein Wasserglas schenkte, war der Geduldsfaden der Dame endgültig gerissen: „Die Mädels sind einfach zu dumm.“

Viel Verwirrung und Verzweiflung in St. Wendel also – und bei der Auflösung dann auch eine schöne Erkenntnis: Die Saarländer verstehen Spaß.

(smz)