Bauarbeiten : Erhebliche Engpässe auf der Bahnstrecke Saarbrücken – Frankfurt entlang der Nahe

Wegen Bauarbeiten an den Gleisen auf der Nahestrecke kommt es weiterhin zu erheblichen Behinderungen bei der Verbindung Saarbrücken – Frankfurt über Neunkirchen, Ottweiler, St. Wendel und Türkismühle weiter in Richtung Rheinland-Pfalz und in der Gegenrichtung. Foto: dpa/Roland Weihrauch