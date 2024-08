Unfallstatistiken Autoversicherungen im Saarland: St. Wendel wird günstiger, Saarbrücken und Völklingen bleiben teuer

Bei der Vollkaskoversicherung, eingeteilt in neun Regionalklassen, schneiden gleich vier Bezirke im Saarland am besten ab: Jeweils Klasse vier gilt auch künftig in Saarlouis, Saar-Pfalz-Kreis, St. Ingbert und Völklingen. Die Regionalklasse sechs, die höchste landesweit, haben Merzig/Wadern und Saarbrücken.