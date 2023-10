Saarbrücken Traurige Gewissheit nach tagelanger Suche

Bis zum gestrigen, traurigen Montagmorgen: Da wurde Mathis W. tot aus der Saar geborgen, in der Höhe von Malstatt, gegenüber der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW). Gegen 8.20 Uhr hatte sich eine Frau bei der Polizei in Saarbrücken gemeldet, „weil sie einen leblosen Körper gesehen hat, der in der Saar treibt“, erklärt Falk Hasenberg, Pressesprecher im Landespolizeipräsidium Saarbrücken, am Montagmorgen am Leinpfad, in der Nähe des Fundorts des kleinen Jungen. Sofort sei man „zum Ort gefahren, unter anderem mit Wasserschutzpolizei und Einsatzkräften, die schon die ganze Woche in die Suchmaßnahmen eingebunden waren“. Mit dabei war auch die Taucherstaffel, „die grundsätzlich für die Bergung von Personen aus Wasser zuständig ist“.