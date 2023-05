Cousine und Neffe des Opfers sind angeklagt Mordprozess in Saarbrücken – „Die Leiche im Obergeschoss in einer Gartenbox ist Ihnen nicht aufgefallen?“

Ein verletzter Angeklagter und eine Angeklagte, die sich in Widersprüchen verstrickt – so war der zweite Tag im Mordprozess am Landgericht in Saarbrücken. Angeklagt sind Daniel D. (45) und seine Mutter Sibylle D. (66). Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlichen Mord an der 74-jährigen Lieselotte S. vor, der Cousine der Angeklagten. Ihre Leiche wurde am 8. November 2022 in einem Haus in Hargarten-les-Mines gefunden, zehn Kilometer von Überherrn entfernt, angemietet von der Angeklagten. Das Mordopfer starb an Messerstichen in Hals, Schulter und Bauch (wir haben berichtet).