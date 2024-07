Verkehrswacht Saar wird 100 Jahre alt Diese Personengruppe ist ein „nicht zu unterschätzendes Risiko“ im Straßenverkehr

Ob Verkehrshelferausbildung, Fahrradführerschein oder E-Scooter-Training – es geht ihnen um die Sicherheit im Straßenverkehr: Die Deutsche Verkehrswacht feiert dieses Jahr 100-jähriges Bestehen. Auf einer Jubiläumsfeier am Wochenende in Saarbrücken stand das Thema „Sicher mobil im Alter“ im Zentrum. Wie der Verband sich auf diese und weitere künftige Herausforderungen einstellen will, war Inhalt einer Podiumsdiskussion zwischen Verkehrswacht, Experten und Politikern.