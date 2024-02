Nach Tod eines Radaktivisten Ministerium kündigt Kampagne für Radfahrer-Sicherheit an

Das saarländische Mobilitätsministerium plant zudem eine weitere Initiative für mehr Sicherheit: In Kooperation mit dem ADFC Saar werde derzeit eine Kampagne vorbereitet, „um mithilfe von Bannern an ausgewählten Stellen im öffentlichen Straßenverkehr für die wichtige Verkehrsregel zum seitlichen Überholabstand innerorts von 1,5 Meter gegenüber Radfahrenden zu werben“, teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit. In diesem Zusammenhang seien noch weitere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen in Planung. „Darüber hinaus verfolgt das saarländische Mobilitätsministerium und die zugehörige Straßenbauverwaltung des Landes das Ziel, saarlandweit verkehrssichere Radverkehrsinfrastruktur an Bundes- und Landesstraßen zu schaffen bzw. bestehende Infrastruktur regelkonform zu ertüchtigen und zu erhalten.“