Verkehrssicherheitsprogramm : 160 Initiativen für null Verkehrstote

Saarbrücken Verkehrsministerin Anke Rehlinger hat ein Verkehrssicherheitsprogramm für das Saarland vorgestellt.

Die saarländische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat Visionen: keine Toten mehr auf den Straßen, keine Schwerverletzten mehr, kaum noch Unfälle. Von „Vision Zero“ ist die Rede, von „Vision Null“. Wie das erreicht werden soll, ist in einem umfangreichen Verkehrssicherheitsprogramm mit 160 Einzelmaßnahmen aufgelistet, das Rehlinger am Freitag erläutert hat. An der 263 Seiten starken Studie „Saarland – miteinander sicher mobil“ haben zahlreiche Experten und Institutionen mitgearbeitet, beispielsweise Auto- und Fahrradclubs, Sachverständigenorganisationen, Unfallforscher, Polizei, Kommunen und Verbände.

Auf saarländischen Straßen ereigneten sich von 2015 bis 2019 insgesamt 20 788 Wildunfälle. Das waren zwölf Prozent aller Verkehrsunfälle. Um die Zahl solcher Unfälle zu reduzieren, wurden im Saarland vor zehn Jahren an drei Strecken Wildwarnreflektoren an Leitpfosten angebracht. Sie wirkten jedoch nicht wie erhofft. Nachweislich besser sind Wildzäune an gefährlichen Stellen und der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, um den Fahrern eine bessere Sicht über die Fahrbahnränder hinaus zu verschaffen. An der L 131 in St. Wendel und der B 41 in Neunkirchen, wo es besonders oft zu Wildunfällen kommt, warnen im Rahmen eines Pilotprojekts große LED-Displays die Autofahrer. Nähert sich ein Fahrzeug, leuchten auf der Anzeige ein springender Hirsch im roten Dreieck und das Wort „Achtung“ in Gelb auf.