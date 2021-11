Termine im Überblick : Verkaufsoffener Sonntag am ersten Advent im Saarland: Hier haben Geschäfte geöffnet

Saarbrücken Verkaufsoffener Sonntag im Saarland: Heute öffnen die Geschäfte vielerorts ihre Türen. Hier ein Überblick, wo ein Einkaufsbummel zwischen 13 und 18 Uhr möglich ist.

Auch am ersten Advent dürfen Geschäfte im Saarland zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. Viele Einzelhändler unterstützen die Kaufsonntage und beteiligen sich zudem mit zahlreichen Attraktionen in ihren Läden. Es ist allerdings nicht gesagt, dass alle Geschäfte an diesen Sonntagen auch tatsächlich öffnen. Hintergrund: Die Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag ist freiwillig.