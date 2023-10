Alle Termine 2023 im Überblick Wann und wo im Saarland verkaufsoffene Sonntage sind

Neben den Läden in den Innenstädten öffnen am Sonntag auch die beiden Outlet-Center in Wadgassen und Zweibrücken. Das Einkaufszentrum in Wadgassen feiert am Samstag und Sonntag sein Herbstfest mit dem Genussmarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag. Das Fashion-Outlet in Zweibrücken hat an allen Sonntagen im Oktober von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.