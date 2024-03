Termine 2024 im Überblick Verkaufsoffene Sonntage – wo Sie heute im Saarland shoppen können

Auch in diesem Jahr bietet sich Shopping-Fans im Saarland die Gelegenheit, das Einkaufserlebnis auch am siebten Tag der Woche auszukosten. Das Ladenöffnungsgesetz im Saarland erlaubt bis zu vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr, zahlreiche Einzelhändler beteiligen sich mit Attraktionen und einem bunten Programm. Allerdings ist es für die Geschäfte keine Pflicht, am verkaufsoffenen Sonntag zu öffnen, die Teilnahme ist freiwillig. Neben den großen Einkaufszentren beteiligen sich in der Regel auch kleinere Geschäfte, Baumärkte und Supermärkte.