Verkauf des Krankenhauses Neunkirchen geplant : Saarländische Aufsichtsräte treten zurück

Wegen hoher Schulden und des hohen Investitionsbedarf will die Kreuznacher Diakonie ihre Klinik in Neunkirchen, das ehemalige städtische Krankenhaus, verkaufen. Das Vorgehen der Geschäftsführung hat die saarländischen Mitglieder im Diakonie-Aufsichtsrat verärgert. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der geplante Verkauf der Diakonie-Klinik Neunkirchen verärgert Mitglieder des Kuratoriums

Von Martin Lindemann

Saarbrücken Selbst Mitglieder des Aufsichtsrats, des Kuratoriums, waren von der Nachricht über den beabsichtigen Verkauf des Krankenhauses Neunkirchen, das von der Stiftung Kreuznacher Diakonie betrieben wird, überrascht worden. Zwei der zwölf Mitglieder und eine Kandidatin fürs Kuratorium haben jetzt verärgert ihren Rücktritt erklärt: die saarländischen Vertreter Christian Weyer, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Saar-West, Jürgen Bender, Pflegebeauftragter des Saarlandes und ehemaliger Präsident des Landessozialgerichts, sowie Susann Breßlein, langjährige Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Saarbrücken.

Weyer und Bender distanzieren sich in einer gemeinsamen Stellungnahme von dem „unverantwortlichen“ Vorgehen der Kreuznacher Diakonie. „Weder die Festlegung auf einen Verkauf des Diakonie-Klinikums Neunkirchen noch die von der Stiftung Kreuznacher Diakonie in der Öffentlichkeit verlautbarte Verlagerung der Arbeit auf die Seniorenhilfe entsprechen der Beschlusslage des Stiftungskuratoriums. Vielmehr hat das Kuratorium sich dafür ausgesprochen, die Bemühungen um die Erneuerung des Klinikstandortes Neunkirchen, das Projekt Fliedner, weiterzutreiben und gleichzeitig ein Markterkundungsverfahren für das Diakonie-Klinikum Neunkirchen zu starten“, heißt es in der Stellungnahme. Eine Neuausrichtung der Arbeit hin zur Seniorenhilfe auf Kosten der Krankenhäuser sei dagegen im Kuratorium nie diskutiert oder beschlossen worden.

Weyer und Bender fühlen sich durch das „eigenmächtige Handeln des Vorstands“ der Kreuznacher Diakonie „brüskiert und bloßgestellt“. Die „rein auf wirtschaftlichen und nicht auf sozialen Gesichtspunkten gründende Argumentation der Kreuznacher Diakonie“ weisen sie zurück. Zwar habe die Kreuznacher Diakonie in wirtschaftlicher Hinsicht zu kämpfen, eine wirtschaftliche Gefährdung des Unternehmens sei aber auch ohne Verkauf des Diakonie-Klinikums nicht ausgemacht. „Aus unserer Kenntnis bestreiten wir, dass die Stiftung Kreuznacher Diakonie nicht in der Lage ist, einen neuen und zukunftsorientierten Krankenhausstandort in Neunkirchen zu entwickeln“, betonen Weyer und Bender.

Susann Breßlein zieht ihre Bereitschaft, sich im Kuratorium und im Kuratoriumsausschuss der Stiftung Kreuznacher Diakonie zu engagieren, zurück. „Ich stehe für beide Aufgaben nicht mehr zur Verfügung.“ Der von der Kreuznacher Diakonie in einer Pressemitteilung angekündigte Strategiewechsel, der eine Stärkung der Seniorenhilfe vorsieht, „hat mein Vertrauen in eine sinnvolle und kompetente zukünftige Zusammenarbeit nachhaltig erschüttert und zerstört“, sagt Breßlein. Dieser Strategiewechsel sei in der Sitzung des Kuratoriumsausschusses am 31. August, an der die ehemalige Klinikmanagerin als Gast teilgenommen hatte, mit keinem Wort erwähnt worden. „Dies ist nicht die Art des vertrauensvollen Umgangs mit den Aufsicht führenden Trägergremien. Somit kommt für mich eine Mitarbeit in den Gremien der Stiftung Kreuznacher Diakonie nicht mehr infrage“, sagt Breßlein.

Michael Quetting, der Pflegeexperte der Gewerkschaft Verdi, der von der Entwicklung rund ums Neunkircher Diakonie-Krankenhaus ebenfalls überrascht wurde, schlägt nun vor, die Beschäftigten der Klinik zu Gesellschaftern zu machen. Dadurch könnte der geplante Verkauf transparenter verlaufen. „Die Gesundheit der Neunkircher Bevölkerung dem Markt zu überlassen, ist ein großer Fehler“, sagt Quetting, der früher Aufsichtsratsmitglied des Krankenhauses in Neunkirchen war. „Stadt, Kreis und Land haben sich durch ihre Politik des Verkaufs öffentlichen Eigentums selbst in diese Sackgasse gebracht.“

Zu den klaren Worten der zurückgetretenen Kuratoriumsmitglieder liefert die Kreuznacher Diakonie nur eine dürre Entgegnung: „Wir bedauern die Rücktritte und danken den beiden Kuratoren für ihre verdienstvolle Arbeit und ihr Engagement in den letzten Jahren“, erklärt der Kuratoriumsvorsitzende Hans-Gert Dhonau. Zum geplanten Veräußerung des Diakonie-Klinikums Neunkirchen ließ die Stiftung verlauten: „Der geplante Verkauf ist unter anderem in den nicht mehr vertretbaren finanziellen Lasten durch einen hohen Investitions- und Instandhaltungsbedarf und zum anderen in der Neuausrichtung unserer Aktivitäten im Saarland begründet.“ Seit das finanziell bereits angeschlagene städtische Klinikum in Neunkirchen 2016 übernommen worden sei, sei ein Defizit in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Auch aufgrund der geplanten Neuausrichtung, das Angebot im Bereich der Seniorenhilfe zu stärken, werde für das Diakonie-Klinikum ein neuer Träger gesucht.