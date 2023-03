Tarifstreit im Öffentlichen Dienst : Warnstreik im Saarland legt heute und morgen Müllabfuhr und Wertstoffhöfe lahm

Ein Warnstreik, zu dem Verdi aufgerufen hat, soll Donnerstag und Freitag auch die Müllabfuhr in Saarbrücken treffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken/Völklingen/Neunkirchen/Heusweiler Wegen der Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst wird am Donnerstag und Freitag die Arbeit wieder niedergelegt. Diesmal sind kommunale Betriebe im Saarland von dem Warnstreik betroffen. Erneut rief dazu Verdi auf.

Demnach trifft der zeitbefristete Ausstand diesmal unter anderem die Müllabfuhr in Saarbrücken . Darauf weist ein Sprecher der Landeshauptstadt hin. Aber auch weitere Bereiche sollen von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein.

An diesen Tagen steht der jüngste Warnstreik im Saarland an

Streiks sind für Donnerstag und Freitag, 2./3. März, angekündigt, wie es bereits zu Wochenbeginn von Gewerkschaftsseite hieß. Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) in Saarbrücken ist davon betroffen. Darüber hinaus bestreikt Verdi Baubetriebshöfe in der Region.

Die Verwaltung in der Landeshauptstadt reagierte im Vorfeld auf die Ankündigung der Gewerkschaft. In einer Pressemitteilung hieß es dazu, dass „Rest-, Biomüll- sowie Papiertonnen am Donnerstag und Freitag nicht geleert“ würden.