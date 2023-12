Verdi-Warnstreik im Einzelhandel Großdemo kurz vor Heiligabend – in Saarbrücken droht Verkehrschaos

Saarbrücken · Verdi macht seine Drohung wahr: Am letzten Verkaufstag vor Weihnachten zieht die Gewerkschaft die Zügel beim Warnstreik im Einzelhandel nochmals an. Eine Demonstration in Saarbrücken könnte am Samstag für erhebliche Probleme sorgen.

22.12.2023 , 13:14 Uhr

Großdemo in Saarbrücken – Beschäftigte des Landes und vom Einzelhandel streiken gemeinsam 156 Bilder Foto: Kai Schwerdt

Einige Beschäftigte im Saarland sind schon seit Tagen im Ausstand. Grund sind die seit Monaten lahmenden Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag im Einzel- und Versandhandel. Kurz vor Heiligabend steuern die Proteste auf einen neuen Höhepunkt zu.