Am 12. und 13. Mai : Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks auf – diese Kitas im Saarland sind betroffen

Am 12. und 13. Mai

Eltern müssen sich auf geschlossene Freiwillige Ganztagsschulen und Kitas einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für den 12. und 13. Mai Warnstreiks angekündigt. Welche Einrichtungen betroffen sind.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler Kindertagesstätten hatten am 26. April gestreikt – auch im Saarland. Grund waren die laufenden Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Hintergrund: Die Gewerkschaften Verdi und GEW fordern Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung von Beschäftigten.

Doch bislang hat der Streik zu keinen weiteren Tarifgesprächen geführt. Laut Verdi werden die Verhandlungen erst am 16. und 17. Mai fortgeführt. Deshalb sind weitere Warnstreiks vor der nächsten Verhandlungsrunde geplant. Im Saarland und der Region Trier am 12. und 13. Mai. Damit soll den kommunalen Arbeitgebern Druck gemacht werden.

Streik im Saarland: Diese Kitas im Saarland sind betroffen:

Die meisten Einrichtungen in den genannten Kommunen werden komplett ganztägig geschlossen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Kommunen sich anschließen werden. Schorr rechnet auch am 4.Mai aufgrund der großen Enttäuschung und Verärgerung der Beschäftigten und der Erfahrung von den Streiks am 8. März und 26. April mit einer starken Beteiligung.