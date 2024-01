Bislang keine Einigung im Tarifstreit Ab Donnerstag streiken Bus-Fahrer im Saarland – hier die Details zu genauen Zeiten und Orten

Während des Streiks kommt es am Freitag, 2. Februar, ab 9 Uhr zu einer Großdemonstration in Mainz. Die kündigt Verdi in Mainz an. An der sollen sich Vertreter aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland beteiligen. Umlauf erwartet bis zu 4000 Teilnehmer. Die Demo endet mit einer Kundgebung auf der Theodor-Heuss-Brücke von 10.45 bis 13 Uhr.