Diese Standorte sind betroffen Verdi ruft Kaufland-Beschäftigte im Saarland zu Streik am Freitag und Samstag auf

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft für Freitag und Samstag, 31. Mai und 1. Juni, Beschäftigte bei Kaufland im Saarland und in Rheinland-Pfalz zum Streik auf. Der Streik soll am Freitag um 5 Uhr beginnen und am Samstag um 22 Uhr enden.