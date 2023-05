Welche Betriebe betroffen sind Verdi ruft Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel im Saarland zum Streik auf

Verdi-Verhandlungsführerin für Saarland und Rheinland-Pfalz, Monika Di Silvestre, erklärt: „Bereits am 3. Mai hatten uns die Arbeitgeber in der ersten Verhandlung für Rheinland-Pfalz ein Angebot vorgelegt, das zuvor schon in vorangegangenen Verhandlungen in anderen Bundesländern als nicht verhandlungsfähig abgelehnt wurde. In der letzten Verhandlung für den Einzelhandel im Saarland legten sie zwar ein leicht verbessertes Angebot vor, aber auch das ist zu weit von unserer Forderung entfernt und würde für die Kolleginnen und Kollegen bei der derzeitigen Inflationsrate enormen Reallohnverlust bedeuten“.