Tarifstreit im öffentlichen Dienst : Verdi will am Weltfrauentag vor allem Kitas im Saarland bestreiken – Diese Städte und Gemeinden sind betroffen

Verdi will am Weltfrauentag vor allem Kitas im Saarland bestreiken – Diese Städte und Gemeinden sind betroffen

Saarbrücken Die Gewerkschaft Verdi kündigt für Mitte der Woche „spürbare“ Arbeitsniederlegungen an. Sie werden wohl vor allem Kitas betreffen. Klar ist schon, in welchen Städten sich das auswirkt.

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst trifft am Weltfrauentag im Saarland wohl vor allem Familien mit Kindern. Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Sonntag an, am kommenden Mittwoch, dem 8. März, den Druck auf die Arbeitgeber durch Warnstreiks zu erhöhen. Dabei sollen im Saarland nicht zuletzt Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes betroffen sein. Die Gewerkschaft spricht von „spürbaren Arbeitsniederlegungen“.