An diesem Mittwoch : Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks auf – dieses Mal mehr Kitas und Schulen im Saarland betroffen

Foto: dpa/Peter Kneffel

Eltern müssen sich auf geschlossene Freiwillige Ganztagsschulen und Kitas einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Mittwoch Warnstreiks angekündigt. Dieses Mal sind sogar mehr Einrichtungen betroffen als beim letzten Streik. Und weitere sind bereits angekündigt.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 4. Mai, Donnerstag, 12. Mai, und Freitag, 13. Mai, zu Warnstreiks in den kommunalen Kitas und Ganztagsschulen im Saarland und der Region Trier aufgerufen. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeberseite in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Diese „begannen am 25. Februar und wurden am 22. März enttäuschend ohne Ergebnis beendet“, wie Verdi mitteilt.

„Seit den letzten Warnstreiks am 26. April gab es keine weiteren Tarifgespräche. Die Tarifverhandlungen werden erst am 16. und 17. Mai fortgeführt.“ Der Unmut unter den Beschäftigten sei groß. Verdi und die Bildungsgewerkschaft GEW fordern Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung von Beschäftigten.

An diesem Mittwoch nehmen sogar noch mehr Kitas und Ganztagsschulen an dem Streik teil. 30 Städte und Gemeinden mit rund 130 Einrichtungen sind nun am 4. Mai betroffen.

Streik im Saarland: Diese Kitas im Saarland sind betroffen:

Laut Stefan Schorr, bei Verdi im Saarland für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst zuständig, sind zahlreiche Einrichtungen im gesamten Saarland von den Streiks betroffen.

Im Regionalverband Saarbrücken:

Die Landeshauptstadt Saarbrücken über 30 Einrichtungen (Kitas, Freiwillige und gebundene Ganztagsschulen)

Die Mittelstadt Völklingen mit 6 Einrichtungen

Die Stadt Sulzbach mit der städtischen Kita Neuweiler und der Dependance Schnappach

Die Gemeinde Heusweiler mit 5 Einrichtungen

Die Stadt Friedrichsthal mit der Kindertageseinrichtung Hoferkopf

Die Stadt Püttlingen mit 3 Einrichtungen

Die Gemeinde Quierschied mit 3 Einrichtungen

Im Landkreis Neunkirchen:

Die Kreisstadt Neunkirchen mit 16 Einrichtungen

Die Gemeinde Schiffweiler mit 2 Einrichtungen

Die Stadt Ottweiler mit 3 Einrichtungen

Die Gemeinde Eppelborn mit 3 Einrichtungen

Im Landkreis Saarlouis:

Die Kreisstadt Saarlouis mit 6 Einrichtungen

Die Gemeinde Wadgassen mit 5 Einrichtungen

Die Gemeinde Bous mit Kinderhaus und FTGS

Die Gemeinde Schwalbach mit 2 Einrichtungen

Die Gemeinde Wallerfangen mit 2 Einrichtungen

Kinderland im Landkreis Saarlouis gGmbH mit 3 Kitas

Im Landkreis St. Wendel:

Die Gemeinde Freisen mit 3 Einrichtungen

Die Gemeinde Marpingen mit dem kommunalen Kindergarten

Die Gemeinde Namborn mit 4 Einrichtungen

Im Saarpfalz-Kreis:

Die Mittelstadt St. Ingbert mit 5 Einrichtungen

Die Stadt Bexbach mit 3 Einrichtungen

Die Gemeinde Gersheim mit einer Einrichtung

Die Stadt Blieskastel mit 3 Einrichtungen

Die Gemeinde Mandelbachtal mit 2 Einrichtungen

Im Landkreis Merzig-Wadern:

Die Gemeinde Losheim mit 5 Einrichtungen

Die Gemeinde Mettlach mit einer Einrichtung

Des Weiteren:

Die Stadt Trier mit 6 Einrichtungen

Die Verbandsgemeinde Wittlich mit einer Einrichtung