Tarifstreit : Erneut Warnstreik bei der Post – Wieder bleiben Briefe auch im Saarland liegen

Jetzt steht fest: Auch vor den in dieser Woche anstehenden Verhandlungen wird es zum Warnstreik bei der Deutschen Post kommen. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Sonntag angekündigt.

Demnach hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Sonntag abermals zu Warnstreiks aufgerufen. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Mit ihnen wollen die Arbeitnehmervertreter diese Woche die Tarifverhandlungen fortsetzen.

An diesen Tagen kommt es erneut zum Warnstreik

Bis dahin aber wird es nach Verdi-Ankündigung in allen Bereichen zum Ausstand kommen. Am Montag/Dienstag, 6./7. Februar, sind Angestellte aufgerufen zu streiken. Brief- und Paketzentren seien ebenso betroffen wie die Zustellung selbst.