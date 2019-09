Verdacht auf Serienmord in Völklinger Klinik : Intensivpfleger leidet nach Gutachter-Ansicht unter Persönlichkeitsstörung

Völklingen Daniel B. (27) soll als Intensivpfleger in Völklingen fünf Schwerkranke getötet haben. In einem früheren Betrugsprozess bescheinigte eine Sachverständige ihm eine „narzistische Persönlichkeitsstörung“.

Selbstverliebt, geltungsbedürftig, hochstapelnd und die eigenen Fähigkeiten massiv überschätzend – so werden Leute beschrieben, die unter einer so genannten „narzistischen Persönlichkeitsstörung“ leiden. Daniel B., der 27 Jahre alte Intensivpfleger, der jetzt im dringenden Verdacht steht, zwischen März 2015 und März 2016 fünf schwerkranke Patienten auf der Intensivstation der SHG-Klinik in Völklingen getötet zu haben, soll unter dieser Krankheit leiden. Zu dieser Einschätzung kam jedenfalls nach Angaben der Justiz eine Gutachterin in einem früheren Prozess vor dem Amtsgericht Saarbrücken.

Dort wurde Daniel B. in dem Verfahren 10 Js 58/17 im August vergangenen Jahres zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt, die er derzeit in der Justizvollzugsanstalt auf der Saarbrücker Lerchesflur verbüßt. Vor dem Gericht legte B. damals, so die Angaben der Staatsanwaltschaft, ein „vollumfängliches Geständnis“ ab. Er bestätigte damit die Anklagevorwürfe von Diebstahl und Betrug in 26 Fällen. Unter anderem räumte er ein, auf der Station zwölf der Völklinger Klinik im März 2016 die Gemeinschaftskasse mit 860,45 Euro Bargeld gestohlen zu haben. Dem aber nicht genug. Zwischen April 2017 und März 2018 kaufte er im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Baden Württemberg groß ein, und gaukelte seine Zahlungsfähigkeit mit einer manipulierten EC-Karte vor. Dabei hatte er es vorwiegend auf Luxusgüter abgesehen, wie etwa acht Rolex-Uhren, drei Uhren der Marke Breitling, zwei Omega-Uhren. Auf seiner Einkaufsliste standen zudem hochwertige Maschinen wie eine Heckenschere und Motorsägen, ein Freischneider und schließlich ein teures Mountainbike und ein E-Bike.