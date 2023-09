Retoure und Rückgaberecht Shoppingfallen im Laden und Online vermeiden – was viele Verbraucher nicht wissen

Einkaufen könnte so einfach sein: Was gefällt, bleibt. Der Rest wird umgetauscht. Aber der Alltag vieler Kunden gestaltet sich wesentlich komplizierter. Das weiß auch die Verbraucherzentrale Saarland: „Es reicht nicht aus, die im Internet erworbene Ware kommentarlos zurückzusenden. Kunden müssen den Widerruf in jedem Fall gegenüber dem Verkäufer oder Unternehmer erklären. Einen Grund, warum sie ihren Einkauf widerrufen wollen, müssen sie nicht angeben“, erklärt die Juristin Yvonne Schmieder. Zulässig sei es auch, dass Verbraucher die Kosten der Rücksendung tragen.