Betrugsmasche : Verbraucherzentrale Saarland warnt: Vorsicht vor dieser SMS

Saarbrücken Sie tarnen sich als Hinweis auf eine „neue Voicemail“ oder einen „verpassten Anruf“, aber hinter dem Link in der SMS verstecken sich Datenklau und andere Schäden. Die Verbraucherzentrale Saarland warnt vor der Betrugsmasche und gibt Tipps, wie man die falschen SMS erkennt und sich schützt.

Wie erkenne ich echte und falsche SMS?

Wie verhindere ich betrügerische SMS?

Die einfachste und wichtigste Regel: Geben Sie Ihre Handynummer nur da an, wo es unbedingt nötig ist! Viele Nachrichten-Apps bieten Funktionen an, mit denen Sie nur SMS von gespeicherten Nummern erlauben können. Achtung: Dann müssen aber auch die Nummern aller wichtigen Service-Anbieter wie Banken, die Infos per SMS schicken, gespeichert sein! Manche Smartphones oder Sicherheits-Apps bieten Spamfilter an, die solche SMS relativ zuverlässig blockieren.