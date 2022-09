Serie Tipps der Verbraucherzentrale : Wenn es mit dem Energieversorger Probleme gibt

Saarbrücken Was tun, wenn Preiserhöhungen für Strom und Gas trotz einer Preisgarantie oder plötzliche Kündigungen ins Haus flattern? Verbraucherschützer geben Tipps.

Auf dem Energiemarkt geht es aufgrund der aktuellen Entwicklungen zurzeit sehr turbulent zu: So gibt es zum Beispiel für viele Storm- und Gas-Kunden trotz Preisgarantien starke Preiserhöhungen. Zudem gibt es gravierende Preisunterschiede zwischen Bestands- und Neukunden bei den Grundversorgern. Und manchmal drohen sogar Lieferstopps. Die Verbraucherzentrale Saarland weiß Rat:

Bereits Ende 2021 und Anfang 2022 haben einige Energieversorger die Belieferung eingestellt und Verträge mit zum Teil langfristigen Laufzeiten gekündigt, wissen die Berater. Einige Grundversorger hätten daraufhin ihre Tarife aufgespalten und berechneten Kunden, die bei ihnen in die Grundversorgung rutschen, ab bestimmten Stichtagen besonders hohe Tarife. Aber ist das auch zulässig? „Verbraucher, die eine Preisgarantie vereinbart haben, müssen Preiserhöhungen wegen gestiegenen Beschaffungskosten nicht hinnehmen. Sie sollten der Preiserhöhung sofort, am besten per Einschreiben, widersprechen. Hierfür können sie den Musterbrief auf unserer Internetseite verwenden“, betont Eva Ludwig, Juristin bei der Verbraucherzentrale Saarland.