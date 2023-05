Veranstaltungen im Überblick Das ist über Christi Himmelfahrt im Saarland los

Am Mittwoch, 19 Uhr, tritt das Duo Palatino mit Christiane Meininger an der Flöte und Volker Höh an der Gitarre im Historischen Sitzungssaal des Landratsamtes in Ottweiler auf. Zu hören sind an diesem Abend Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Jeronimo Villarino. Karten und weitere Infos: info@region-neunkirchen.de