DWD-Vorhersage zu Christi Himmelfahrt So wird das Wetter am Vatertag

Diese Tendenz des nur noch leicht bewölkten Himmels hält zum Vatertag an. Heiter bis sonnig heißt es dazu in der Prognose. Diese anfangs eher vage Vorhersage stabilisierte sich darauf. Es bleibt demzufolge dabei: Die Temperaturen sollen an jenem Tag zudem fast wieder sommerlich ausfallen. Bis zu 23 Grad kündigt der Wetterdienst an. Damit sollte es durchaus ein sonniges Vatertagsvergnügen werden.