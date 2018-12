In der Pressemittelung der Polizei heißt es dazu: „Am Nachmittag des 15.12.2018 wurden in einem Wohnanwesen in Spiesen-Elversberg zwei männliche Personen tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen trat aus einem Kaminofen Kohlenstoffmonoxid aus, woraufhin der 81-jährige Hausbesitzer sowie dessen 48-jähriger Sohn verstarben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.“

Weiterer Bericht folgt.

(pbe)