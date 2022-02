Am Montag ist es soweit : Valentinstag im Saarland: Zehn Tipps für einen romantischen Abend

Foto: dpa/Annette Riedl

Saarbrücken Am 14. Februar liegt wieder ganz besonders viel Liebe in der Luft – es ist nämlich Valentinstag. Viele Paare stellen sich auch in diesem Jahr die Frage: Feiern wir den Valentinstag? Und falls ja, wie? Zehn Tipps für das Saarland:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaudia Kendi-Prill

Jedes Jahr am 14. Februar wird der Tag der Liebenden gefeiert. Viele Paare überraschen sich mit Aufmerksamkeiten. So werden in Deutschland an diesem Tag besonders viele Blumen verschenkt. Der Valentinstag ist aber keine Erfindung der Blumen- und Süßwarenindustrie, sondern hat eine jahrhundertealte Tradition: Schon im Mittelalter galt der 14. Februar als "Tag der Paare".

Benannt ist der Valentinstag nach Bischof Valentin von Terni (Italien). Der lebte im dritten Jahrhundert nach Christus und soll damals trotz kaiserlichen Verbots Verliebte heimlich christlich getraut und ihnen Blumen aus seinem Garten geschenkt haben. Laut Legende wurde er am 14. Februar 269 hingerichtet und liegt in der bayerischen Stadt Krumbach begraben.

Nach Deutschland kam der Valentinstag mit dem beliebten Brauch, sich an diesem Tag Blumen zu schenken, erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch US-Soldaten.

1. Der klassische Restaurantbesuch zum Valentinstag im Saarland

Viele Restaurants im Saarland bieten am Valentinstag an spezielles Menü für Verliebte an.

Ein Vier-Gänge-Menü der Extraklasse für 49 Euro pro Person gibt es unter anderem im Wirtshaus Unter der Linde in St. Arnual. In der Felsenmühle in St. Wendel kommen Paare am Valentinstag für 39 Euro pro Person ebenfalls voll auf ihre Kosten. Jedes der Gerichte gibt es zudem auch in einer vegetarischen Alternative.

2. Restaurant-Feeling für zu Hause

Das Restaurant- und Ausgeh-Feeling kann man sich auch ganz leicht nach Hause holen. Diverse Apps, Blogs und Kochbücher versorgen Paare mit tollen Rezepten, die man ganz einfach zu Hause nachkochen kann. Nudel-Liebhaber können sich im Vorfeld in der Pastamanufaktur in Saarbrücken eindecken. Dort gibt es eine große Auswahl an verschiedenen gefüllten und ungefüllten Pasta-Sorten, wie Tagliatelle, Casarecce, Fusilli, Campanelle oder Conchiglie. Die verschiedenen Füllungen werden saisonabhängig angeboten.

3. Wellness-Tag in der Therme

Welcher Tag würde sich besser dafür eignen, sich und dem Partner Wellness für Körper und Seele zu gönnen? Und wo geht das besser als in einem Spa oder in der Therme? Genießen Sie die Massagen, Aufgüsse und die stressfreie Atmosphäre und tanken Sie zusammen neue Energie.

4. Wellness zu Hause

Ein Spa-Day lässt sich auch ganz einfach zu Hause umsetzen: Lassen Sie ein wohlig riechendes Schaumbad ein, massieren Sie sich gegenseitig und probieren Sie die eine oder andere Gesichtsmaske aus. Mit einer Platte voll frischem Obst oder einem selbstgemachten Smoothie steht der Entspannung nichts mehr im Weg. Bleiben Sie dabei auch ruhig im Schlafanzug oder Bademantel und lassen Sie das Wohlfühlprogramm mit ruhiger Musik oder einem guten Buch ausklingen.

5. Zusammen kreativ werden

Nicht schweißt mehr zusammen, als sich gemeinsam kreativ auszutoben. Zu diesem Zweck können Sie sich zwei Leinwände und Ölfarben besorgen und sich ein schönes Motiv überlegen. Wem das zu kompliziert ist, kann seiner Kreativität in der Malbar Saarbrücken freien Lauf lassen. Denn Keramik bemalen ist nicht nur einfach, sondern macht auch glücklich und stolz. In nur vier Schritten gestalten Sie Ihr eigenes Meisterwerk. Ob Tasse, Sparschwein, Teller oder Eierbecher, sie wählen aus über 100 Rohlingen ihren Favoriten aus.

Lesen Sie auch Der Kunde wird zum Künstler

Im nächsten Schritt geht es ans Malen. Farben, Pinsel, Schablonen, Vorlagen und viele weitere Malutensilien stehen zur Verfügung. Nach der Gestaltung des Kunstwerks wird es glasiert, gebrannt und kann wenige Tage später abgeholt werden. Termine sind online buchbar, für den 14. Februar sind leider schon alle Plätze belegt. Alternativ kann ein Malpaket für zu Hause bestellt werden. Malsets gibt es im Online-Shop ab 27,50 Euro.

7. Spaziergänge und Wanderungen durch das Saarland

Im Saarland gibt es zahlreiche schöne Wanderwege, die zusammen erkundet werden können. Ob malerische Burgen oder verschlungene Wanderwege durch den Wald – da ist für jeden etwas dabei. Eine Auswahl der interessantesten Wanderwege in der Region gibt es auf unserer Themenseite.

Lesen Sie auch SERIE SCHRITT FÜR SCHRITT DURCH DIE REGION : Schöne Ausblicke über die Saar-Landschaft

8. Ein Liebesschloss an einem besonderen Ort im Saarland anbringen

Ein Liebesschloss ist ein Vorhängeschloss, das nach einem Brauch von Verliebten an Brücken, Gittern oder ähnlichen feststehenden Objekten angebracht wird, um symbolisch ihre ewige Liebe zu besiegeln. Die Schlösser enthalten oft eine Beschriftung oder Gravur der Vornamen oder Initialen der Verliebten, teilweise mit Datum. Nach dem Befestigen des Schlosses wird üblicherweise der Schlüssel in das überbrückte fließende Gewässer geworfen.

9. Eine romantische Kutschfahrt durch das Saarland

Machen Sie Ihrem Liebsten ein unvergessliches Geschenk und entfliehen Sie für ein paar Stunden dem stressigen Alltag.

Die Kutschfahrt startet direkt am Hof von Isolde Heintz in Heusweiler und führt Sie über nahegelegene Feld- und Waldwege und durch kleine beschauliche Örtchen. Genießen Sie während der 90-minütigen Fahrt den Blick über das gesamte Köllertal sowie große Teile des Saarlandes. Der Preis für zwei bis vier Personen liegt bei etwa 100 Euro.

10. World of Music in der Völklinger Hütte

In der Großausstellung zur Geschichte und Gegenwart des Musikvideos im Weltkulturerbe Völklinger Hütte kann man zusammen die Welt entdecken – und muss dafür nicht einmal das Saarland verlassen. In der ehemaligen Gebläsehalle der Industriekathedrale werden auf großen Leinwänden zwischen den riesigen Maschinen über 80 Musikvideos aus 30 Ländern gezeigt –und das auf über 60 Großleinwänden und Monitoren.

Per Mediaguide und Kopfhörer kann sich der Besucher seine eigene Route durch die Welt der Musikvideos wählen, steht man vor einer Leinwand wird der Video-Clip mit dem Guide synchronisiert.