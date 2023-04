Früherer Lehrer in Saarlouis „Vage Hinweise“ auf Kinderschänderring um Priester Edmund Dillinger

Er war als Seelsorger in verschiedenen Gemeinden im Saarland und in Rheinland-Pfalz tätig und an Schulen eingesetzt. Ab 1970 war er laut Bistum zum Studium in Köln beurlaubt und in Nordrhein-Westfalen einige Jahre auch als Religionslehrer aktiv. Zuletzt gab es Hinweise auf ein Doppelleben des Priesters unter falschem Namen in Afrika.