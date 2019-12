Saarbrücken Bordell-Zulassungen: Ex-Mitarbeiter des Regionalverbandes muss nicht ins Gefängnis

Der 45-jährige ehemalige Mitarbeiter des Regionalverbandes, der bei Genehmigungen für Etablissements im Rotlichtmilieu Geld kassiert hat, ist am Donnerstag vom Landgericht Saarbrücken zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Gegen seinen Komplizen, den 55-jährigen K., verhängte das Gericht eine Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat, ohne Bewährung. Denn der 55-jährige K. musste sich zusätzlich wegen Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht verantworten.

Als Sachbearbeiter war S. mit der Bearbeitung von Anträgen auf Betriebserlaubnis im Rotlichtmilieu betraut. So kam er an die Kontaktdaten von Bordellbetreibern, welche die Genehmigungen beantragt hatten. Diese leitete er an K. weiter, damit er Kontakt zu den Antragsstellern aufnahm und gegen Honorar seine Hilfe für den „Papierkram“ anbot. Dabei ließ K. durchblicken, dass S. die Anträge wohlwollend prüfen werde. Das Geld teilten sich die Männer.