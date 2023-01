Urteil vorm Landgericht Saarbrücken : Kinder von Balkon geworfen: Mutter kommt in psychiatrische Einrichtung

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Prozess gegen eine Frau, die ihre Töchter in Saarbrücken vom Balkon geworfen hat, ist am Freitagmorgen das Urteil gefallen. Die 39-Jährige wird demnach in eine forensische Klinik untergebracht.