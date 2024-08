Urlaubs-Tipp des ADAC-Magazins Das ist „die perfekte Tour, um das Saarland kennenzulernen“

Das Saarland wird als Reiseziel immer beliebter. Mit einem Plus von über sieben Prozent und 3,25 Millionen gebuchten Nächten in Hotels, auf Campingplätzen oder in Kur- und Schulungseinrichtungen im Vergleich zum Vorjahr war 2023 ein neues Rekordjahr für die Region an der Saar. „Wandern lässt es sich im Saarland beispielsweise ganz ausgezeichnet“, teilt die Tourismus-Zentrale Saarland mit und verweist stolz darauf, dass die Top Drei unter Deutschlands Wanderwegen im Saarland liegen.