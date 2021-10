Wo kann man seine Herbstferien verbringen? : Die besten Regionen für den Deutschland-Urlaub – in welcher Kategorie das Saarland punktet

Saarland Zu Beginn der Herbstferien ist die Nachfrage nach Urlaubsreisen in Deutschland besonders hoch. Unter den beliebten Urlaubszielen ist auch das Saarland:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Am Wochenende haben die Herbstferien im Saarland begonnen. Viele fragten sich jetzt, wo sie ihren Urlaub verbringen können. Die Suchanfragen bei der Reisesuchmaschine „momondo“ zeigen: Reiseziele in Deutschland sind besonders beliebt. Im August stiegen die Suchanfragen nach Inlandsflügen im Herbst um rund 273 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wobei die Anzahl der Suchanfragen noch immer 38 Prozent niedriger ist als in 2019. Mit durchschnittlich mehr als 343 Prozent zusätzlichen Suchanfragen ist Berlin sogar das viert-gefragteste Reiseziel der Deutschen weltweit. Aber ist die Hauptstadt wirklich unter den schönsten deutschen Reisedestinationen? Oder haben andere Regionen mehr zu bieten? Das beantwortet der Bundesländer-Index der Reisesuchmaschine momondo.de.

Auf sechs Kategorien basiert das Ranking von momondo: Lokale Preise, Kinderunterhaltung, Wellnesserlebnis, Kultur, Geschichte und Wein, Natur- und Outdoorerlebnis und nachhaltige Roadtrips. Damit Urlaubsfreudige direkt erfahren, welches Bundesland ihre Reisewünsche am besten erfüllt, wurden innerhalb dieser Kategorien 22 Reisefaktoren analysiert und verschiedenen Reisetypen zugeordnet.

Hier die Ergebnisse des Rankings:

Das Bundesland mit dem besten Rundum-Erlebnis: Baden-Württemberg

Mit der größten Zahl an Schlössern, Burgen sowie Museen landet die zweitgrößte Weinbauregion in Deutschland, Baden-Württemberg, auf Platz Eins. Außerdem überzeugt das Bundesland mit seiner großen Zahl an Wellnesshotels und Kurorten, szenischen Routen und E-Ladestationen für einen nachhaltigen Roadtrip. Naturliebhaber finden hier viele wunderschöne Wanderwege und die meisten Naturparks in Deutschland.

Mit folgenden Zusatzkategorien stellt das momondo-Ranking die Top-Urlaubs-Features der deutschen Bundesländer genauer heraus:

Beim besten Bundesland für einen Urlaub in der Natur hat Rheinland-Pfalz die Nase vor dem Saarland

Rheinland-Pfalz ist das Top-Ziel in Deutschland für einen Outdoor-Urlaub. Das Bundesland besticht mit rund 4.200 Kilometern Premium-Wanderwegen entlang von Wäldern, Flüssen, Burgen und erloschenen Vulkanen in der Region. Dazu gibt es eine große Auswahl an Naturparks und Campingplätzen – manche sogar mitten im Pfälzer Wald.

Das Saarland rangiert für Reisende, die sich für die Reiseart Outdoor & Natur interessieren, im Hinblick auf einen Herbsturlaub in Deutschland auf Platz 3. Dies verdankt das Saarland vor allem den Premium-Wanderwegen, dem zweitgrößten Anteil an Naturparks im Vergleich zur Landesfläche, der hohen Dichte an Campingplätzen und der geringen Luftverschmutzung verglichen mit anderen Teilen Deutschlands.

Das beste Bundesland für einen Wellnessurlaub: Bayern

Mit seiner Kombination aus Spa-Hotels und ruhiger Natur ist Bayern das perfekte Reiseziel für alle, die pure Entspannung suchen. Dabei hat das Bundesland bei weitem die meisten besten Kurhotels in Deutschland.

Das beste Bundesland für Familien mit Kindern: Bayern

Vergnügungsparks, Burgen und Schlösser, Natur- und Nationalparks – Bayern bietet die ideale Mischung für Familien mit Kindern. Schließlich sind die Kleinen neugierig und wollen auf Entdeckungstour gehen! Im Urlaub ist endlich Zeit dafür.