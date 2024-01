Hochwasser-Gefahr Amtliche Unwetterwarnung fürs Saarland – Dauerregen hält mehrere Tage an

Die DWD-Experten in Offenbach gehen von „ergiebigem Dauerregen“ aus. Dieser soll am Montag, 1. Januar, gegen 20 Uhr einsetzen. Erst in den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 4. Januar, sei damit zu rechnen, dass sich die Lage entspannt. Die Unwetterwarnung gilt vorerst bis 6 Uhr am Donnerstag.