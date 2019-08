Wetter im Saarland : Erste Warnung vor schwerem Gewitter und Unwetter

Saarbrücken Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Freitagnachmittag (9. August) mit turbulenter Wetterlage. Hier die Details.

Kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial – so heißt es in einer Vorabinformation, die der DWD in Offenbach fürs Saarland jetzt herausgegeben hat. Heftiger Starkregen mit bis zu 50 Liter auf den Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit sind dann möglich. Hagel mit Körnern von einem Durchmesser bis zu 4 Zentimeter sei nicht auszuschließen. Das alles könne von schweren Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometer begleitet werden. Ab 17 Uhr werde diese turbulente Wetterfront von Westen her über dem Saarland erwartet.