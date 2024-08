Zug entgleist, Platzwunde durch Hagel Unwetter wüten über Deutschland – Saarland bleibt bislang noch verschont

Dunkle Wolken sind am Abend über Teile des Saarlands hinweggezogen. Das ließ Böses ahnen. Doch Unwetter, wie sie andere Regionen in Deutschland mit voller Wucht trafen, blieben hier aus. Dennoch bleibt das Risiko am Mittwoch, 14. August, hoch, dass Sturm, Hagel und sturzartige Regenfälle die Menschen entlang von Saar, Blies, Nahe und Prims erreichen.