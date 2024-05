Polizei und Feuerwehr Unwetter schrammt am Saarland vorbei – heftige Gewitter im Hunsrück und in der Eifel

So habe es in Mettlach am späten Donnerstagabend, 2. Mai, eine überflutete Straße gegeben. Das bestätigt ein Sprecher der Polizeiinspektion in Merzig. Allerdings sei davon gegen 23.20 Uhr nur eine Seitenstraße betroffen gewesen. Dabei habe es sich um die Britter Straße nahe des alten Sportplatzes gehandelt. Die Feuerwehr habe sich darum gekümmert. Zu Verkehrsbehinderungen sei es durch den Zwischenfall nicht gekommen.