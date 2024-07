Aktuelle Unwetterwarnung Schwere Unwetterwarnung im Saarland am Mittwochabend – St. Ingbert besonders stark betroffen

Am Mittwoch folgt schon das nächste Tief. Bereits in der Nacht kann es zu Regen und vereinzelten Gewittern kommen, inklusive Temperatursturz auf bis zu 15 Grad. Im Tagesverlauf wechseln sich Wolken, mit seltener auftretendem Starkregen ab bei Höchsttemperaturen um die 28 Grad. Die gute Nachricht: Zumindest der Starkregen und das Unwetter ziehen im Laufe des Mittwochs ab. Am Abend lockert es etwas auf – einzelne Schauer seien trotzdem nicht auszuschließen.