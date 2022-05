Einsatzberichte : Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, überspülte Straßen – Unwetter-Bilanz im Saarland

Ein Baum ist am Donnerstagabend während des Gewitters auf eine Haus in Neunkirchen-Wellesweiler gestürzt. Foto: Brandon-Lee Posse

Update St. Wendel/Neunkirchen Zu zahlreichen Einsätzen mussten Helfer wegen der Gewitterfront ab Donnerstagabend ausrücken. Am stärksten davon betroffen waren die Landkreise Neunkirchen und St. Wendel, meldet die Polizei. Auch zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es wegen des Unwetters.

Landesweit waren Feuerwehr und Polizei unterwegs, weil heftige Gewitter mit Sturmböen und starkem Regen über das Saarland hinwegzogen. So meldet ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums am frühen Freitagmorgen, 20. Mai, 24 unwetterbedingte Einsätze.

Dabei habe der Schwerpunkt zwischen 19.30 Uhr und 4 Uhr in den Landkreisen Neunkirchen und St. Wendel gelegen. Allein dort registrierten die Ermittler 17 Hilferufe. Eine Vielzahl weiterer Notlagen habe die Feuerwehr ohne Unterstützung der Polizei beseitigt. In der Regel ging es dabei um überspülte Straßen, umgestürzte Bäume sowie vollgelaufene Kelle und Kanaldeckel, die sich hoben, weil die Abflüsse die Wassermassen nicht mehr packten.

In Bexbach kam es zudem am Abend zu einem Einsatz des Landesumweltamtes. Dort sei schmieriger Schlamm aus einem Kanal über eine Straße gespült worden. Unklar ist, um was es sich bei dem Stoff handelte. Zumindest hatten die Ermittler am Freitagmorgen keine Angaben dazu. Wehrleute und Mitarbeiter der Straßenmeisterei sollen die Strecke gereinigt haben, um sie wieder passieren zu können.