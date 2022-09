Starkregen : Unwetter im Saarland: Feuerwehr und Polizei müssen zu mehreren Einsätzen ausrücken (mit Bildergalerie)

Der Starkregen hat gestern Abend und in der Nacht dafür gesorgt, dass Einsatzkräfte mehrfach ausrücken mussten. Besonders betroffen war das Nordsaarland. Eine erste Bilanz des Unwetters.

Bereits in den letzten Tagen warnten die Wetterdienste vor starken und andauernden Regenfällen für den gestrigen Tag. Ab 17.37 Uhr am Mittwoch konkretisierte der Deutsche Wetterdienst seine Warnmeldung auf „Schweres Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel“. Die Wetterstationen des Katastrophenschutzes meldeten Regenmengen von bis zu 25,6 l/qm in der Zeit von 18 bis 22 Uhr.