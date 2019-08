Unwetter im Saarland : Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller – Feuerwehr räumt im St. Wendeler Land auf

Gewittersturm in Bliesen war am Dienstagabend dieser Baum auf ein Haus gestürzt. Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr

Saarbrücken Während in Rheinland-Pfalz Gewitter für erhebliche Schäden gesorgt haben, ging es im Saarland recht glimpflich aus. Die Feuerwehr meldet aus den nördlichen Landesteilen einige Einsätze.

Teils unwetterartige Gewitter sind am Dienstagabend (6. August) und in der Nacht auf Mittwoch über Südwestdeutschland hinweggezogen. Während dadurch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg unter anderem Autobahnen überspült sowie der Bahnverkehr unterbrochen wurde, kam das Saarland in weiten Teilen glimpflich davon. In Saarbrücken meldete die Berufsfeuerwehr lediglich zwei Einsätze wegen umgestürzter Bäume in Bübingen ohne höheren Sachschaden.