Landtagsfraktionen : U-Ausschuss zu Missbrauchsfällen in Homburg möglich

Saarbrücken Die Landtagsfraktionen erwägen nach Bekanntwerden der mutmaßlichen Missbrauchsfälle an der Uniklinik in Homburg einen Untersuchungsausschuss. CDU und SPD wollen ihn beschließen, wenn die Fälle nicht lückenlos in den Fachausschüssen des Parlaments aufgeklärt werden können.