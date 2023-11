Apropos Unterschätze nie einen Glückskeks

Sie werden zu einer aufregenden Begegnung gebeten.“ Das stand neulich auf dem Zettel in einem Glückskeks, den es nach vollbrachtem Mahl in meinem – Sie verzeihen mir das Wort – Stamm-Sushi-Fresstempel meiner Wahl gab. Normalerweise stehen dort beliebige Kalendersprüche drauf, die Kekse liegen bei uns zu Hause tagelang oder wochenlang auf der Ablage herum. Diesmal, vielleicht auch, weil es mein Geburtstag war, wurde der Keks am selben Abend der Einverleibung zugeführt. Und die aufregende Begegnung? Kam tatsächlich am nächsten Tag mit dem live im Stadion erlebten Sensationssieg des Leib- und Magenvereins gegen den deutschen Vorzeigeverein schlechthin. Lag den Bayern gar nicht gut im Magen.