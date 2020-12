Die Moselaue bei Perl-Nennig : Wo sich Reiher, Gänse und Schwäne tummeln

Perl-Nennig Die Moselaue bei Perl-Nennig ist das bedeutendste Vogelschutzgebiet im Saarland. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit.

Was für eine Begrüßung! Kaum bin ich angekommen, sehe ich einen Buntspecht, der an einem abgestorbenen Baum klopft. Ein paar Schritte weiter stürzt sich ein Eisvogel mit einem kräftigen Platschen kopfüber ins Wasser. Zirka 20, 30 Meter weiter lauern zwei Silberreiher am Ufer, kurz darauf entdecke ich einen Graureiher am Schilfrand. Hier ist was los. Und das in der oft grauen, kühlen Jahreszeit.